Locatelli: "Cinque in Champions? Alla Juve non cambia nulla". Poi su Alcaraz...

CAGLIARI - "Stasera dobbiamo cercare i tre punti, che sono l'unico modo che conosciamo per stare bene. Alcaraz? È un grande giocatore, qualcosa cambierà con lui in campo, ma i concetti saranno sempre gli stessi". Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match con il Cagliari in programma alla Unipol Domus, del centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, che giocherà - a centrocampo - in cabina di regia, affiancato da Rabiot e dall'argentino arrivato a gennaio dal Southampton.