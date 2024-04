Alcaraz, Mina gli spacca la testa con una gomitata: per arbitro e VAR tutto regolare!

CAGLIARI - Assurdo episodio arbitrale in Cagliari-Juventus, sul risultato di 0-0, con protagonista Carlos Alcaraz . Il giovane centrocampista argentino, arrivato alla Juventus a gennaio dal Southampton in prestito con diritto di riscatto, dopo appena sei minuti è stato abbattuto in area del Cagliari da parte di Yerry Mina in maniera violentissima, con un gomitata in faccia a braccia larghissime da parte del difensore rossoblù. Colpito alla testa, 'Charlie' ha dovuto temporaneamente abbandonare il terreno di gioco, ferito alla testa e sanguinante, rientrando solo dopo essere stato medicato.

Per arbitro e VAR tutto a posto, social furiosi

Nessuna conseguenza di troppo per il calciatore, che dopo un paio di minuti ha ripreso il proprio posto nel centrocampo bianconero, ma lascia senza parole la scelte dell'arbitro Piccinini di proseguire il match senza assegnare il calcio di rigore in favore della Juventus e tirare fuori un cartellino per l'intervento palesemente falloso del cagliaritano. A questo si aggiunge il silenzio altrettanto clamoroso del VAR, che non segnala assolutamente nulla al direttore di gara.

L'episodio, che definire lampante è un eufemismo, ha scatenato ovviamente la polemica sui social: molti tifosi bianconeri, anche provati da tante altre decisioni in questa stagione discutibili, si domandano a cosa serva la tecnologia in campo se non vengono ravvisati neppure episodi così eclatanti.