Vlahovic e quel gesto per Yildiz nei minuti finali di Cagliari-Juve

Crescita personale e maturità: Dusan Vlahovic sta lavorando tanto anche su sè stesso per eliminare quegli atteggiamenti negativi in campo. Tante volte si è arrabbiato per decisioni avverse da parte degli arbitri e in altre ha preso anche dei cartellini gialli. A Cagliari, però, ha mostrato una crescita sotto questo punto di vista andando a calmare e consolare lo stesso Kenan Yildiz , entrato a partita in corso e con tutta la voglia, e la qualità, per provare a ribaltare il match.

Vlahovic e il gesto a Yildiz

Per andare a pescare questo episodio, che è successo quasi alla fine della gara dell'Unipol Domus Arena bisogna ritornare al minuto 92 circa della sfida. In pieno recupero, sul punteggio di 2-2, Yildiz ha cercato di liberarsi della marcatura degli avversari per scambiare il pallone con Vlahovic e mandarlo verso la porta. A complicare i piani del turco, però, c'è stato il fischio dell'arbitro che ha ravvisato l'uscita sul fondo del pallone. L'intervento dell'arbitro ha scatenato la reazione del giovane turco che si è arrabbiato molto per la decisione. A calmarlo ci ha pensato proprio Dusan Vlahovic e il suo gesto non è passato inosservato. Il serbo, nonostante la giovane età, si è comportato da fratello maggiore in questo frangente, dimostrando anora una volta la sua crescita e la sua importanza per la squadra anche a livello di personalità.