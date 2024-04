Vieri, la Juve e Allegri e Chiesa: "C'è qualcosa tra di loro, si vede..."

Dalla Juve al derby tra Milan e Inter: parla Vieri

"La qualificazione non è chiusa. I bianconeri non stanno attraversando un bel momento. La Lazio è una buona squadra e se fa un gol nella prima mezz'ora può succedere di tutto" - ha dichiarato Vieri. Poi ha proseguito sugli obiettivi futuri: "La Juve per me deve sempre lottare per lo scudetto". Poi sul derby: "Mi aspetto una grande partita, grande tensione, una gara bella. Vincere lo scudetto contro il Milan per gli interisti sarebbe una cosa incredibile, per tutti: tifosi e giocatori. I rossoneri sono usciti dall'Europa League e sono un po' all'ultima spiaggia per salvare la stagione. Leao centravanti? Per me lui è fortissimo e può giocare ovunque, lui e Theo sono due grandissimi campioni, se loro stanno bene fanno la differenza. Quest'anno è mancata continuità, ma la squadra di Inzaghi ha 22-23 giocatori fortissimi, una panchina fenomenale, è dura batterla.