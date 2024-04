Apecar Dazn: una sciarpa speciale per i tifosi della Juventus

TORINO - Con l’avvicinarsi del tanto atteso big match Juventus-Milan, che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri affrontare i ragazzi di Stefano Pioli, dal 26 al 27 aprile le strade di Torino saranno animante dall’Apecar Dan, pronta a regalare ai tifosi bianconeri le sciarpe della loro squadra del cuore: la Juventus. In giro per Torino i tifosi juventini dovranno scovare l’Apecar Dazn, pronta a regalare le sciarpe della loro squadra del cuore. Una volta trovato il pop up itinerante, sarà sufficiente inquadrare il QR Code, seguire le istruzioni e ritirare il proprio premio.