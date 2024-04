McKennie, carica Juve: "Vogliamo la finale per vincere un trofeo"

ROMA - Riparte dal match di andata dell'Allianz Stadium, Weston Mckennie che nel prepartita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio ha ricordato l'importanza del 2-0 firmato Chiesa e Vlahovic a Torino: "Risultato molto importante, non solo per noi giocatori, ma anche per lo staff. Vogliamo chiudere la stagione vincendo un trofeo". Indica l'obiettivo il centrocampista della Juventus che a 90' minuti dalla possibilità di raggiungere un posto in finale non vuole cali di tensione.

"Andare in finale per finire bene la stagione"

"Vogliamo vincere come tutte le partite, non giocheremo per lo 0-0 - aggiunge lo statunitense ai microfoni di Mediaset - Vogliamo vincere e farlo in modo convincente. Andare in finale potrebbe aiutarci a finire bene la stagione anche in campionato".