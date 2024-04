Cambiaso contro Allegri per il cambio: la frase a bordocampo

Nervi tesi sulla panchina bianconera. Nel corso del secondo tempo del match tra Lazio e Juve, valido per l'accesso in finale di Coppa Italia in programma il 15 maggio, l'esterno bianconero Andrea Cambiaso è stato richiamato da Allegri per lanciare al suo posto Timothy Weah . Il giocatore bianconero non ha però non ha preso bene la sostituzione e ha lasciato il campo polemizzando con l'allenatore.

Cosa ha detto Cambiaso ad Allegri

Con i biancocelesti in vantaggio di 2 gol, che hanno riportato in parità il risultato complessivo, Allegri opta per il cambio richiamando in panchina il numero 27 bianconero. Ed è in questa occasione che le telecamere hanno ripreso il giocatore mentre protesta con l'allenatore, lasciandosi andare a uno sfogo che non è passato inosservato: "Si mister però devi stare tranquillo", ha detto Cambiaso riferendosi al temperamento del tecnico che è apparso visibilmente insofferente durante all'andamento della gara. L'episodio segue lo sfogo di Federico Chiesa in seguito alla sostituzione decisa durante il derby della Mole.