La zampata di Milik vale la finale. Ma questa è sempre una Juve che non va

La zampata di Milik ha portato la Juve in finale di Coppa Italia quando la Lazio accarezzava l'idea di guadagnare almeno i supplementari dopo la doppietta di Castellanos (gran partita la sua), che aveva pareggiato il conto di Torino. Invece no. Proprio nel finale, Allegri ha azzeccato i cambi, a partire dall'ingresso di Weah per Cambiaso, cui sono seguite le sostituzioni di Milik per McKennie e Yildiz per Vlahovic. L'improvvisata formula offensiva ha funzionato subito, con il tiro cross di Weah trasformatosi in assist per Milik il quale, quanto a senso del gol, non ha nulla da invidiare a nessuno. Il calcio è bello perché è vario. La prova della Lazio è stata generosa, pervicace, illuminata dalla verve dello scatenato Castellanos, certamente protagonista della migliore prestazione da quando indossa la maglia biancoceleste. Eppure, il 15 maggio, all'Olimpico, l'ultimo atto della Coppa Italia contro la vincente di Atalanta-Fiorentina lo reciterà la Juve, nel primo tempo sin troppo rinunciataria e traccheggante in difesa, con l'evidente intento di difendere il 2-0 dell'andata. Un errore di valutazione che la squadra ha rischiato di pagare a caro prezzo: Milik l'ha salvata in extremis dall'eliminazione, però non si pensi che avere superato la semifinale significhi avere risolto tutti i problemi. Nient'affatto. Tant'è vero che, per quanto stavolta indolore, i bianconeri hanno incassato la quarta sconfitta nelle ultime sette partite esterne disputate fra campionato e Coppa Italia. Aggiungete tre pareggi e scoprite che lontana dallo Stadium la squadra di Allegri non vince dal 21 gennaio scorso (Lecce-Juve 0-3).