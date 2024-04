Vlahovic, giura fedeltà alla Juve (e al contrattone)

Avete sentito cosa ha detto Vlahovic al giornale francese L'Equipe? Allora... Erano girate delle voci di un'interessamento del Paris Saint Germain e lui, intervistato proprio dai francesi ha risposto così: «Ho sentito e letto delle voci di mercato, ma non ne so niente, non me ne sono interessato. Penso soprattutto a prepararmi al meglio per la stagione. Mi restano due anni di contratto e sto bene qui. Voglio vincere qualcosa di importante con la Juventus, poi si vedrà, ne riparleremo più tardi». E poi ha aggiunto: «Giocare solo per incassare i soldi non mi interessa». E probabilmente Maurizio Scanavino deve aver inarcato un sopracciglio, perché il contratto di Dusan Vlahovic prevede 10 milioni netti in questa stagione (quindi 20 lordi) e 12,5 netti nelle prossime due (25 lordi), insomma magari è vero che non gioca per i soldi, ma certo non ne incassa pochi.