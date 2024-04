L’Inter e le presunte irregolarità sull’iscrizione al campionato: esposto accolto

Le ironie messe a tacere

L’attenzione si è concentrata sulla società Gran Tower con sede in Lussemburgo: “Come riportato nel bilancio approvato al 30 giugno 2023 e pubblicato dalla FC Internazionale Milano spa la continuità aziendale sarebbe garantita da una lettera di patronage da parte di Grand Tower Sàrl, società con sede in Lussemburgo. I documenti in nostro possesso evidenziano che Grand Tower non ha mai presentato un bilancio: questo suscita forti perplessità sulle effettive capacità dell’azienda di fornire le adeguate coperture finanziarie a Fc. INTER. A tal proposito è utile sottolineare che la società Grand Tower Sàrl detentrice del 68,55% delle quote azionarie dell’FC Internazionale SpA dovrà rimborsare una cifra di circa 380 milioni di euro tra capitale e interessi al fondo OakTree, che detiene in pegno le quote azionarie a garanzia del prestito in scadenza a maggio 2024”: L’esposto si sviluppava poi nell’analisi dei bilanci del club nerazzurro, con particolare attenzione alla serie (6 anni) di bilanci negativi e all’anomalia di una scierà che da almeno 20 anni non produce utili. Senza dimenticare il peso degli oneri finanziari sul debito.