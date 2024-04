McKennie: “Juve e Serie A mi hanno cambiato. All’inizio mi guardavo intorno e…”

Domani ci saranno anche le stelle e le strisce di una sfida nella sfida, tra amici: gli americani Weston McKennie e Christian Pulisic avranno gli occhi addosso di un’intera generazione Made in Usa che vede in loro due i portabandiera di un movimento calcistico in espansione, anche in Europa. Storia di un’amicizia, raccontata in video su Espn. «La prima volta - comincia lo juventino McKennie - che io e Christian ci siamo incontrati eravamo a Carson, in California, eravamo a un camp con 80 ragazzini in 4 bus che ci portavano dal campo all’hotel. Io per caso ero seduto dietro di lui e stavamo pensando a come festeggiare un gol, io lo spruzzavo con una bottiglietta. Siamo diventati amici così: io avevo paura di prendere l’ascensore e lui mi accompagnava su per le scale per 11 piani dopo l’allenamento... Oppure avevamo un pezzo di gomma da masticare che cercavamo di appiccicare su un albero, un giorno ci siamo riusciti e quando siamo tornati due mesi dopo era ancora lì, incredibile... Ci conosciamo da un bel po’ e siamo sempre rimasti in contatto, eravamo uniti. Non so come siamo riusciti sempre a giocare per due squadre avversarie. È stato un bellissimo percorso fino a qui e spero che continui, ma si dice che se sei amico da più di 10 anni sei amico per sempre e spero che sia davvero così».

Tra le risate Pulisic risponde mostrando un carattere diverso da quello del texano: «Non sono il tipo che racconta storie di quel tipo, ma sono contento che lo abbia fatto West: è esattamente così che è iniziata, con lui che era fastidioso come solo lui sa essere e io che lo sopportavo... Ci conosciamo da davvero tanto tempo come ha detto ed è incredibile che abbiamo sempre giocato per squadre rivali. Magari un giorno giocheremo per la stessa squadra, chi lo sa. Ci divertiamo a giocare uno contro l’altro, non solo in campo ma in ogni cosa, giochiamo insieme ai videogiochi...».

Si sono ritrovati in Serie A, su fronti opposti, e domani saranno ancora avversari mentre in Nazionale sono due punti di forza degli Usa. «Penso che entrambi - spiega il rossonero Pulisic - abbiamo sempre voluto essere calciatori professionisti in Europa, è quello di cui abbiamo parlato più spesso. Non è che ci siamo detti “un giorno andremo a giocare per squadre rivali” ma è fantastico che sia successo e siamo felici di aver avuto la possibilità di giocare insieme in Nazionale. Come detto è successo in questo modo, però penso che abbiamo avuto sempre molto chiari in mente i nostri obiettivi e abbiamo parlato spesso di giocare ai massimi livelli in Europa. Ed è davvero fantastico essere riusciti a realizzarlo».

Wes fa eco all’amico: «Non pensavo che sarebbe davvero potuto succedere. All’epoca era diverso, non c’erano molti americani che giocavano in Europa, quindi il sogno di entrambi era di riuscire ad arrivare almeno a giocare in Europa. E come ha detto lui è semplicemente andata così, lui è andato in Germania per primo e io sono andato a Dortmund, poi io sono passato allo Schalke 04 poi sono arrivato in Italia e ora lui è al Milan: è piuttosto divertente come sia andata a finire. Immagino che sia l’universo che ci fa stare sempre vicini...».