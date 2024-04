Vai Fagioli, manca sempre meno: countdown Juve, quando può giocare?

Nicolò Fagioli non vede l'ora di tornare in campo. La sua stagione è ferma allo scorso primo ottobre, ai 68 minuti disputati contro l'Atalanta, dopo i quali è stato squalificato per il caso scommesse. Dal prossimo 20 maggio sarà il momento di un nuovo inizio per il centrocampista della Juve, che non vede l'ora di ricominciare e non ne ha fatto mistero condividendo una story su Instagram. Fagioli ha postato una sua foto in maglia bianconera e scritto "meno 1", accompagnandola con quattro emoji: fatica, emozione, forza e fortuna con un quadrifoglio a simboleggiarla. Colonna sonora "A Sky Full of Stars" dei Coldpaly.