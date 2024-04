La Juve non batte un Milan indifeso e ora scivola quarta se vince il Bologna

Non ritrova la vittoria la Juve, reduce da due pareggi e una sconfitta (per quanto piacevole visto che ha segnato il passaggio alla finale di Coppa Italia), non la ritrova il Milan che veniva invece da un pareggio e tre ko dolorosissimi (due con la Roma nei quarti di Europa League e il derby). Un pareggio, quello dello Stadium, che lascia sicuramente più rammarico nei bianconeri, che affrontavano un Milan rimaneggiato e rimasto anche senza Maignan nel riscaldamento (problema muscolare) e che la vittoria l’hanno sfiorata soprattutto nel finale, a chiusura di una prestazione in crescendo. Ecco, una prestazione sicuramente superiore alle ultime (non che ci volesse molto) e l’assetto della ripresa con Chiesa esterno e Yildiz vicino a Vlahovic sono i due aspetti in cui la squadra di Allegri può trovare parziale consolazione per la vittoria mancata, nell’ottica di un finale di stagione in cui ci sono una Coppa Italia da conquistare e un terzo posto da difendere, visto che il secondo sembra ormai del Milan, calendario alla mano. Il terzo, invece, diventerà anche del Bologna, se i rossoblù batteranno l’Udinese, perché a quel punto raggiungerebbero la Juve. Un aggancio che assumerebbe contorni simbolici inevitabili, viste le voci sempre più insistenti su Thiago Motta come sostituto di Allegri nella prossima stagione.