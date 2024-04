Del Piero, Shevchenko, Trezeguet, Weah, Vialli: un tuffo dentro Juventus-Milan

Vialli, Weah, Baggio, Van Basten e gli altri

Solo due, nel campionato 1995-96, le sfide tra Luca Vialli e George Weah con le maglie di Juve e Milan, ma troppo grandi i protagonisti per non citarle: meglio il rossonero, a segno sia nel 2-1 per il Milan a San Siro che nell’1-1 all’allora Delle Alpi. Addirittura più scintillanti i duelli di inizio anni Novanta, tra Roberto Baggio e Marco Van Basten, ma non numerosi per gli acciacchi dell’uno e dell’altro. Una vittoria 3-0 a Torino con assist e un 1-1 a Milano con gol premiano il cigno di Utrecht. Il Divin Codino si prese la rivincita sul Milan il 18 aprile 1993 firmando un fantastico gol del 3-1 per la Juve, ma Van Basten non c’era: convalescente per l’operazione a quella caviglia che di lì a poco ne avrebbe chiuso la carriera.