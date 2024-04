Biglietti Juve-Atalanta finale di Coppa Italia: come acquistarli e prezzi

Dopo aver superato il doppio confronto contro la Lazio, la Juventus si prepara ad affrontare l'Atalanta nella finale di Coppa Italia in programma allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio. Un appuntamento atteso da migliaia di tifosi, pronti a sostenere la squadra per la conquista del trofeo. Per questo il club bianconero ha ufficializzato la modalità di vendita dei biglietti, con tutte le fase riservate agli abbonati e non.