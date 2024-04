Juve, la sagra dell'errore: Cambiaso Tafazzi si prende a schiaffi per uno stop

Un primo tempo avaro di occasioni da gol e guizzi, quello tra Juventus e Milan. Una prima frazione che ha offerto ben poco sul piano delle emozioni. Le due squadre hanno chiuso la prima parte di gara sul punteggio di 0-0, risultato più utile per i rossoneri che manterebbero il distacco sui rivali a cinque lunghezze. Solo un brivido per Sportiello: in pieno recupero una punizione di Vlahovic ha impensierito il portiere rossonero. Molti gli errori tecnici e di esecuzione da parte soprattutto dei calciatori bianconeri. L'istantanea di questo primo tempo è il curioso episodio che ha visto come protagonista Cambiaso: l'esterno bianconero si è schiaffeggiato da solo dopo non essere arrivato in tempo su un'apertura di gioco di Locatelli, palla abbastanza facile da controllare. Un gesto che ha ricordato quello dell'ormai proverbiale personaggio Tafazzi, interpretato da Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) ai tempi di Mai Dire Gol, e celebre per gli atti di autolesionismo.