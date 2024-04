Locatelli e la dimensione della Juve: "Sono tre anni che non vinciamo nulla..."

TORINO - Termina 0-0 la sfida dello Stadium tra Juventus e Milan e nel post partita è il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ad analizzare il match ai microfoni di Dazn: "Amarezza, rammarico, volevamo vincere, ci abbiamo provato. Ci è mancato il gol ma era l'atteggiamento giusto. Ogni volta che indossi questa maglia devi dimostrare, vogliamo fare più punti possibile. Una finale da giocare, dobbiamo continuare a lavorare". Delusione per il solo punto conquistato contro i rossoneri e una classifica che vede il secondo posto restare distante. Resta la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e Locatelli non ha dubbi: "Un trofeo è sempre importante, non vinciamo nulla da tre anni, darebbe una dimensione diversa ma ora dobbiamo fare bene in campionato".