Pagelle Juve: monotonia Kostic, maledizione Vlahovic, Yildiz non ruggisce

Vlahovic 5.5

Si batte come al solito, creando dal nulla un’occasione in avvio e confermandosi velenoso su calcio piazzato. Ma non riesce mai, davvero, a calarsi nella partita, perdendo troppi palloni e lasciando il campo contrariato per la sostituzione. E la maledizione del gol alla big, in campionato, prosegue ormai dallo scorso novembre…