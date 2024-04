Weah e la confusione Juve: l’intervista post partita spiega tutto

Weah: "Alla Juve gioco solo in difesa..."

Weah ha quindi fatto un'analisi sulla sua prima stagione in bianconero e sulle difficoltà incontrate: "Per me fisicamente in Serie A è molto difficile, perché faccio solo corse! Su e giù... Normalmente giocherei in attacco, alla Juve in difesa! Penso di essere comunque migliorato sotto questo aspetto. Per me è un sogno essere qui, cerco di lavorare al meglio con la squadra e l'allenatore".