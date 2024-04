Juve, i calcoli per la Champions League: i punti che mancano e gli scenari

TORINO - Una vittoria e due pareggi: la domenica delle rivali della Juventus nella corsa per un posto nella prossima Champions avvicina i bianconeri al traguardo aritmetico. Con la Roma che non è andata oltre al 2-2 in casa del Napoli si apre per la squadra di Massimiliano Allegri la possibilità di centrare uno dei due obiettivi stagionali (l’altro è la conquista della Coppa Italia) già domenica. Quando, all’Olimpico, andrà in scena Roma-Juventus: a Danilo e compagni basterà battere i giallorossi - per altro già usciti sconfitti all’andata allo Stadium - per avere la certezza, con tre giornate d’anticipo, di poter disputare la nuova Champions League nella prossima stagione. A prescindere da quello che faranno sia il Bologna sia l’Atalanta.