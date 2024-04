Allegri, la panchina che traballa e la sua verità sul tavolo della dirigenza

Quella stoccata alla società e ai giocatori

«Mi criticavano quando vincevo - ha detto il tecnico livornese dopo lo zero a zero contro il Milan - figuriamoci adesso... Di sicuro non c’è niente, abbiamo due obiettivi e siamo vicini a entrambi. Giocare le finali è importante, speriamo di essere bravi e anche fortunati a vincere. Io sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi fino a ora. Ai ragazzi non posso rimproverare niente: non è facile giocare in questi momenti alla Juventus, per loro è un momento di crescita perché sono periodi pesanti. Io sono un amante dei giocatori tecnici, sono cresciuto con Galeone che non mi ha mai parlato di un modulo ma solo di tecnica dei giocatori: sulla squadra del futuro dovete chiedere alla società, io devo solo pensare al finale di stagione. Cerco di mettere in campo le migliori formazioni soprattutto per dare equilibrio alla squadra. Serve la fiducia che danno le vittorie, poi a calcio si può giocare in tanti modi e non c’è un modo solo per vincere, c’è una rosa che va valutata: questo lo deve fare la società». Così Max si smarca e passa la palla alla dirigenza, anche perché resta in attesa di una comunicazione ufficiale sul futuro, che arriverà magari a obiettivi conquistati oppure dopo: Allegri ostenta sicurezza e serenità, almeno a telecamere accese.