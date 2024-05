Yildiz, compleanno sfortunato: salta la Roma ma si consola con i tifosi Juve

"Diciannove anni, numeri da grande e futuro tutto da scrivere". La Juventus ha voluto fare degli auguri molto speciali a Kenan Yildiz . È arrivato il giorno del compleanno per il classe 2005 turco, uno dei talenti più cristallini del club bianconero. "Tanti auguri, Kenan!" è stato il messaggio del club, che lo ha replicato anche in turco sui social in un video in cui hanno messo tutte le sue giocate più belle, e i gol, con la maglia della Vecchia Signora. Agli auguri si sono aggiunti anche i compagni di squadra e i tantissimi tifosi ed estimatori del talento bianconero.

Un compleanno che probabilmente Yildiz avrebbe voluto festeggiare in campo, magari proprio domani sera all'Olimpico contro la Roma, ma il destino ha deciso di fargli un brutto scherzo. Il gioiellino bianconero, come comunicato da Allegri in conferenza stampa, non partirà per la Capitale a causa della gastroenterite, ma potrà consolarsi con i tantissimi messaggi di auguri dei tifosi Juve e non solo.



Yildiz, auguri Juve e futuro

"4 maggio 2024, è un giorno molto speciale per il talento di origini turche: il primo compleanno in Prima Squadra" ha scritto la Juve nel suo comunicato di auguri per Yildiz, oltre a ripercorrerne le tappe in bianconero. Il club è stato bravo e abile a prelevarlo a zero dal Bayern Monaco. La sua storia con la Vecchia Signora è iniziata nel 2022 con la Primavera. Il suo impatto è stato importante tanto fargli fare il salto nella seconda metà di stagione in Next Gen.