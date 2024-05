Giuntoli valuta l'erede di Kostic. E un obiettivo di gennaio torna in orbita Juve

Cherubini-Juve, stavolta si fa?

In quella Next Gen che avrebbe forse permesso a Spinazzola di esplodere prima, a gennaio sarebbe dovuto arrivare, proprio nell’ambito dell’operazione Huijsen, l’attaccante esterno giallorosso Luigi Cherubini, classe 2004, trascinatore della Roma Primavera con 11 gol e 8 assist. Saltato per un problema fisico, il trasferimento potrebbe essere rimandato a luglio, quando anche Cherubini sarà probabilmente svincolato e potrebbe diventare uno dei rinforzi per la Next Gen, con possibilità di affacciarsi in prima squadra. Su di lui anche Cagliari e Sassuolo, che potrebbero prospettargli un più facile inserimento in prima squadra rispetto alla Juve, ma anche un molto meno allettante impiego da fuoriquota in Primavera come alternativa, laddove in bianconero sarebbe certo di confrontarsi in un campionato professionistico con la Next Gen.