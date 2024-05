Ferrero ai club Juve: "Ora Champions e Coppa Italia, ma in futuro..."

"Replicare i successi del passato"

Uno sguardo al presente, ma uno fiducioso anche al futuro, avendo come punto di riferimento il passato: "Se tutto andrà come ci auspichiamo, giocheremo il prossimo anno in cinque competizioni. Ci siamo lasciati questo passato alle spalle e vogliamo guardare al futuro. Per farlo, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Speriamo di replicare in futuro i grandi successi del passato, per questo ci sono con noi due colonne che hanno creato il mito della Juventus sul campo (Mark Iuliano e Nicola Amoruso, ndr). Perché dobbiamo vedere il futuro con grande ottimismo”.