Kean sorpresa Italia all'Europeo dopo il buio Juve? L'indizio in uno spot

Nonostante una stagione deludente con la Juve, Moise Kean potrebbe essere uno dei protagonisti a sorpresa dell'Italia agli Europei in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. L'attaccante, che a gennaio sembrava destinato a lasciare Torino in prestito (all'Atletico Madrid) salvo poi rimanere in bianconero, sembra un vero e proprio oggetto misterioso. I numeri parlano chiaro: zero reti in 19 presenze tra Serie A (18) e Coppa Italia (1) in 609 minuti totali in campo. Al classe 2000 sono stati anche annullati ben due gol nel match dello scorso 28 ottobre contro l'Hellas Verona, una doppietta mancata che magari avrebbe potuto cambiare il corso della sua stagione e, chissà, anche quello della squadra di Massimiliano Allegri.