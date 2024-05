Del Piero 'a scuola' da Allegri: a casa Juve gli allenatori top del futuro

Gli allenatori del domani: da Del Piero ad Abate

Dopo le esperienze al Parma di Pecchia, al Brighton di de Zerbi, al Nizza di Farioli e al Real Madrid di Ancelotti, questo alla Juventus rappresenta il quinto e ultimo stage per i corsisti UEFA Pro. Della classe UEFA Pro fanno parte anche il vicecampione d’Europa nel 2012, Ignazio Abate, e gli ex azzurri Andrea Dossena, Marco Parolo e Giampiero Pinzi, oltre a vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come – solo per citarne alcuni – Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin. Presenti anche Dagoberto Carbone, Matteo Cioffi, Gianluca Colavitto, Mirko Cudini, Tonda Mateo Eckert, Giacomo Lazzini, Jacopo Leandri, Mirko Savini, Giuseppe Scurto, Vlado Smit, Sergio Spalla. A Vinovo la Juve ha aperto le porte anche ai allievi del corso per Preparatore atletico. Tutti a scuola con la divisa bianconera.