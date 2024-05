Allegri show in Roma-Juve: il 'balletto' con Landucci e l'ira verso Gatti

Gli ultimi minuti della sfida tra Roma e Juventus hanno regalato l'ennesimo show in panchina di Massimiliano Allegri. L'allenatore bianconero, ben consapevole dell'importanza del risultato in uno scontro diretto per la Champions League, si è fatto sentire per richiamare l'attenzione dei suoi calciatori. Immancabile anche l'ormai iconico lancio della giacca su un passaggio sbagliato da Gatti, che avrebbe potuto aprire la strada ad un'occasione per i giallorossi.