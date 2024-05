Ministro della Difesa eletto a Corto Muso: Allegri al Quirinale diventa virale

Juventus e Atalanta sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia. Dopo le parole del Capo dello Stato è toccato ai tecnici delle due formazioni e il momento di Massimiliano Allegri è stato immmortalato in più scatti che sono diventati immediatamanete virali sul web. "Non siete pronti al successore di Mattarella", "2034, Il terzo governo Allegri vara l'ennesima manovra lacrime e sangue": questi alcuni degli scenari futuri ipotizzati dai tanti meme che sono circolati nelle ultime ore. Ma anche la rappresentazioni di mondi paralleli con "Max Allegri ministro della difesa bassa" (nomina arrivata direttamente dai commenti sui social) che nei suoi discorsi potrebbe parlare così: “La politica è una cosa semplice. Mattarella lei s’intende di ippica? è mai stato all’ ippodromo di capannelle?".

Allegri al Quirinale, social scatenati

Tanta ironia sul Massimiliano Allegri istituzionale con alcuni tifosi che chiedono: "Hanno già approvato l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri???". Oppure qualche consiglio per il Presidente della Repubblica, visto che il rapporto tra Allegri e la Juventus per il futuro è ancora tutto da definire: "Visto che #Allegri è ancora libero si potrebbe pensare di farlo presidente del consiglio. Che ne pensano al Quirinale?"; "In questi anni l'unico che è subentrato a CONTE ed è durato 5 anni è ALLEGRI. Fossi in MATTARELLA un pensierino ce lo farei". #AllegrialQurinale, l'hashtag spopola ed un utente chiosa: "E voi lo criticavate…va dov’è arrivato".