Rinascita Fagioli, l’aiuto di Allegri può cambiare tutto: la possibile novità

Fagioli e il ritorno in campo

Anche per Nicolò il ritorno in campo sarà motivo di gioia immensa: Max Allegri difficilmente non lo impiegherà, visto che i bianconeri saranno reduci dalle fatiche di una finale di Coppa Italia che inevitabilmente prosciugherà il gruppo di energie mentali. Fagioli, in compenso, ha entusiasmo da vendere: da metà ottobre si allena soltanto, senza la possibilità di convertire in partita gli sforzi profusi durante la settimana. In questo lungo periodo ha avuto modo di riflettere, di guardarsi dentro e di esprimere anche al mondo esterno le proprie sensazioni. Già, perché per la prima volta la Figc ha commutato una parte della squalifica in prescrizioni alternative: il nazionale azzurro si è infatti sottoposto ad un piano terapeutico finalizzato alla cura della ludopatia, con la partecipazione ad un ciclo di incontri pubblici.