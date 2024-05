Galliani e l’amico Allegri: “Non dico nulla, ma sarei dispiaciuto”

Manca sempre meno al fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta. Una partita che consegnerà l'ultimo trofeo nazionale della stagione, in attesa delle coppe europee in cui sarà impegnata ancora la squadra di Gasperini. Per l'occasione sono attese all'Olimpico grandi personalità del mondo del calcio, tra ex calciatori e dirigenti. Tra questi c'è anche Adriano Galliani del Monza che ha parlato della sfida tra bianconeri e nerazzurri ai microfoni dei cronisti presenti.

Galliani su Allegri: "Sarei dispiaciuto..." Il vice presidente del club brianzolo si è espresso così sulla finale che deciderà la Coppa Italia: "Non ho mai fatto un pronostico in vita mia. Se dovesse vincere l'Atalanta stasera sarei felice per Gasperini, ma allo stesso tempo dispiaciuto per il mio amico Max Allegri. Preferisco non dire nulla". Tra Galliani e l'allenatore bianconero c'è infatti un ottimo rapporto che deriva dal periodo trascorso insieme al Milan tra il 2010 ed il 2014, in cui sono arrivati uno scudetto ed una Supercoppa italiana.

Galliani: "Il calcio italiano è quello che fa meglio in Europa" Infine Galliani si è espresso sulla condizione del calcio italiano dopo gli ultimi risultati ottenuti in campo euroeo: “Già 5 squadre qualificate per la prossima Champions League sono un numero straordinario che non abbiamo mai avuto. Se riuscissimo ad aggiungere anche la sesta sarebbe davvero straordinario. Il tanto bistrattato calcio italiano da due anni è quello che sta facendo meglio in Europa, ma vediamo di non suonare le campane”.

