Sono grandi così: il gesto di Vlahovic che ha fatto impazzire i tifosi Juve

Vlahovic e il carattere da Juve

I bianconeri venivano da un periodo complicato, con due vittorie in quindici gare, ma per una notte ha ripreso la marcia. Lo ha fatto per riconquistare un trofeo che mancava da tre anni, lo stesso vinto da Pirlo sempre contro la Dea. E per sfide come queste serve un carattere come quello di Dusan. Vlahovic ha messo le cose in chiaro sin dal primo minuto. E al 4' ha realizzato la rete che è valsa la conquista della Coppa Italia.