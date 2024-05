Allegri, la sfuriata di Coppa finisce al giudice sportivo: trasmessi i referti

Juve, Allegri ora rischia: trasmessi i referti al giudice sportivo

Gli ispittori della Procura Federale della Figc, capitanati da Giuseppe Chinè, hanno trasmesso gli atti del comportamento di Massimiliano Allegri durante la finale di Coppa Italia al Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea. Nei documenti è stata registrata la plateale sfuriata contro il quarto uomo e l'arbitro Maresca, con le urla "dov'è Rocchi" verso la tribuna.

I fatti non si sono però fermati qui, visto che il Giudice Sportivo dovrà analizzare e decidere anche quanto successo nella pancia dello stadio Olimpico dopo il fischio finale, dove il tecnico bianconero si è reso protagonista di ulteriori comportamenti finiti al vaglio degli inquirenti. I provvedimenti del giudice Mastrandrea sono attesi già nel pomeriggio. Il rischio per Allegri, nel caso in cui ricevesse due o più turni di squalifica, è quello di non poter andare in panchina anche nell'ultima giornata di Serie A contro il Monza.