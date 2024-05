Giuntoli, la Juve come il Napoli: cosa ci si aspetta dal dt bianconero

L'esperienza al Napoli

Tre stagioni che significano, oltre a un calcio godibile e divertente, un 2° posto con 82 punti (in netto miglioramento rispetto al 5° con 62 punti del tecnico spagnolo), un 2° posto a pari merito con la Roma a quota 87 e ancora un 2° posto con 91 punti. Poi ecco il 2° posto con Ancelotti figlio di 79 punti, il 6° posto dell’annata Ancelotti-Gattuso che però regala la Coppa Italia vinta in finale contro la Juventus, la stagione con Gattuso e quindi le due annate con Spalletti culminate con l’apoteosi tricolore e il bilancio in positivo. Per questa sua prima annata sotto la Mole l’obiettivo principale era tornare a giocare in Champions, anche se si sa che l’appetito vien mangiando,e infatti come dessert c’era anche la Coppa Italia. Ora, dopo aver tagliato entrambi i traguardi, dirotterà le 24 ore della giornata sul mercato per alzare il livello di una rosa che dovrà giocare su più fronti e quasi per 12 mesi. Al Napoli ha portato, pagandoli poco, una serie di giocatori diventati campioni: Di Lorenzo, Lobotka, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone, Anguissa, Kim, Osimhen e Kvaratskhelia. A Torino sperano che si ripeta con altri assi sconosciuti, proseguendo la tradizione. Intanto alla casella obiettivi ecco due spunte su due...