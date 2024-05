Chiesa e la frase da “maranza” a Yildiz: la strada Juve è tracciata

Chiesa-Yildiz, da alternativa a tridente?

Yildiz ha bussato alla porta della Juve con personalità e non è entrato in punta di piedi. Alla prima da titolare contro il Frosinone ha subito fatto vedere le sue qualità, arricchite da un grande gol. E poi sono arrivati anche gli altri contro la Salernitana e di nuovo contro la squadra di Di Francesco in Coppa Italia. Un mese da talento puro. Il rientro graduale di Chiesa lo ha però pian piano allontanato dagli undici titolari. "Giocano nella stessa posizione" ha detto Allegri in più circostanze. Ma nelle poche occasioni in cui si è visto il tridente non hanno sfigurato e anche l'attaccante italiano potrebbe beneficiarne. In stagione il figlio d'arte ha realizzato 8 gol e 3 assist.