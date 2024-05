Allegri e quel “grazie” che manca: il triste finale di un romanzo eccezionale

Il rammarico con Ronaldo

Proprio la mancata conquista della Champions è stata l’unico rammarico di quelle cinque stagioni, in cui Allegri vinse altrettanti Scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe. Ed è l’unica zavorra che lo tiene, al di là dei gusti personali, un gradino sotto Giovanni Trapattoni e Marcello Lippi nel pantheon degli allenatori juventini. Trap e Lippi rispetto ai quali, senza nulla togliere al loro primato, ha avuto in sorte di guidare la Juve in un periodo storico in cui il calcio italiano non era più il più importante e il più ricco d’Europa come negli anni Ottanta o a cavallo tra i Novanta e i Duemila. La Juve di Allegri l’ha sfiorata un’altra volta, la Champions: nel 2017 a Cardiff, quella volta arrendendosi (nettamente nella ripresa) al Real di CR7 in finale dopo aver eliminato il Barcellona di Messi ai quarti. Poi l’altro grande rammarico, l’eliminazione ai quarti con la sorpresa Ajax nel 2019, con Ronaldo quella volta in bianconero.