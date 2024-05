«Chi non salta è juventino» e Thuram senior molla uno schiaffo a Marcus

MILANO - Dalla curva si alza il più classico dei "Chi non salta è juventino". Marcus Thuram sta per accennare il salto, ma prima che possa alzarsi da terra, viene schiacciato da uno schiaffo anche abbastanza violento, per quanto provenga da chi gli vuole più bene di tutti, il papà Lilian.

Lo schiaffo di Lilian Succede anche questo alla festa dell'Inter, dove Lilian Thuram, ex juventino, indossa la maglia nerazzurra per festeggiare lo scudetto appena vinto dal figlio. I tifosi bianconeri inorridiscono, ma comprendono: i figli sono pezzi di cuore... Ma poi tornano a esaltarsi e applaudire via social l'indimenticato Lilian, perché non ha consentito al figlio Marcus di partecipare al coro contro la Juventus. Va bene la maglia nerazzurra, va bene la festa, ma il rispetto verso l'ex squadra del papà non può mancare.

La festa juventina Se non altro perché molti anni, a parti invertite, un piccolo Marcus aveva partecipato alla festa scudetto juventina, quando il papà aveva vinto il campionato del 2004-05 e aveva portato tutto la famiglia sul prato del Delle Alpi a festeggiare. Corsi e ricorsi della vita, nella quale l'amore per la Juventus di Lilian non è mai venuto a mancare.

