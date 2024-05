Fagioli, la lunga rinascita dopo la squalifica: la Juve e lo sguardo di Motta

TORINO - Squalifica terminata. Dopo sette mesi trascorsi ad allenarsi, senza mai giocare o andare in panchina, a sostenere periodicamente gli incontri pubblici in cui testimoniare la sua esperienza e a continuare con il percorso di riabilitazione terapeutica perché per sconfiggere la ludopatia ci vuole almeno un anno con sempre il rischio di una ricaduta dietro l’angolo , Nicolo Fagioli può finalmente tornare nella lista dei convocati della Juventus , che stasera affronta il Bologna al Dall’Ara . Un assist della Lega che, posticipando la sfida a lunedì sera, gli consente di essere nuovamente presente visto che la squalifica (12 mesi di cui cinque commutati in sanzioni alternative) è terminata ieri.

La rinascita di Fagioli

Un altro traguardo, della sua lunga rinascita, è stato raggiunto: sono stati mesi difficili per il giocatore che ha preso coscienza del problema, si è assunto le sue responsabilità, si è pentito, ha scontato la punizione e adesso non vede l’ora di riassaporare il clima partita, ritrovarsi negli spogliatoi con i compagni di squadra e, a seconda delle scelte del traghettatore Paolo Montero, ritagliarsi qualche minuto in campo, sotto gli occhi di Thiago Motta destinato a diventare il suo futuro allenatore. Lo avevamo lasciato nel derby d’andata, il 7 ottobre, trascorso in panchina, l’ultima in campo risale alla settimana precedente, regista titolare a Bergamo nello 0-0 contro l’Atalanta. Avrebbe dovuto essere la stagione della consacrazione, dopo che si era conquistato un posto da titolare fisso insieme con Locatelli e Rabiot nella prima annata in prima squadra, con il sogno azzurro dell’Europeo in Germania, si conclude invece con la speranza di trovare un po’ di spazio tra stasera e l’ultima di campionato, all’Allianz Stadium contro il Monza, dove potrà riabbracciare anche i tifosi.