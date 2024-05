Gli uomini di Giuntoli alla Continassa: sta per iniziare la rivoluzione Juve

Troppo ghiotta l’occasione per farsela sfuggire anche perché non approderebbe solo in un top club, ma assumerebbe assieme a Pompilio un ruolo strategico. Entrambi uomini di legge, sono laureati in giurisprudenza, vantano una lunga militanza nel mondo del calcio che consente ad entrambi di saper fiutare al volo le problematiche che possono insorgere nel gruppo squadra e quindi essere utili collaboratori dello staff tecnico. Ma non solo.

Molto attivi sul mercato, rappresenteranno un valido aiuto anche in ambito scouting visto che Giuntoli da sempre li considera ottimi osservatori in grado di individuare con prontezza potenziali talenti. Il lavoro non mancherà visto che la Juventus ha deciso di puntare sui giovani da portare nella propria cantera per poi farsi le ossa nella Next Gen e quindi essere pronti per il grande salto in prima squadra dove Thiago Motta cercherà di proporre il proprio calcio fatto di possesso palla, schemi offensivi e grande dinamismo. A ben pensare il calcio che ha permesso a Giuntoli, attraverso Luciano Spalletti, di riportare lo scudetto sotto il Vesuvio a distanza di 33 anni dopo l’ultima volta firmata Diego Armando Maradona.