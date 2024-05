Juve-Monza può diventare decisiva: l’incognita Fagioli e la tentazione Montero

L'assente

Di sicuro domani all’Allianz Stadium non ci sarà Andrea Cambiaso, che sconta la giornata di qualifica: è in vantaggio Weston McKennie su Timothy Weah per sostituirlo. Ma sulle scelte del centrocampo pesano ovviamente quelle dell’attacco, oltre all’incognita Fagioli: fresco di preconvocazione per gli Europei, dopo i 20 minuti in campo a Bologna, il regista potrebbe essere gettato nella mischia fin dall’inizio, insieme con Manuel Locatelli, deluso per l’esclusione azzurra, e Adrien Rabiot. Sempre che Montero opti per un 3-4-3, altrimenti verrebbe confermata la coppia Vlahovic-Chiesa, con Yildiz in panchina ma pronto a dare il suo contributo nella ripresa, e sulla fascia sinistra Iling Junior in pole su Kostic. In difesa, Montero dovrebbe dare ancorab spazio alla consolidata linea arretrata formata da Gatti, Bremer e Danilo. Per l’ultima partita casalinga e della stagione la Juventus dovrebbe omaggiare e salutare il pubblico bianconero con il giro di campo insieme con la Coppa Italia, conquistata dieci giorni a Roma battendo l’Atalanta. Trofeo che ha interrotto un digiuno di due anni e che poi andrà a incrementare il palmares bianconero al JMuseum.