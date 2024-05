Alex Sandro, il modo più bello di salutare la Juve: gol nel giorno dell'addio

Juve-Monza è una partita molto speciale per Alex Sandro, all'ultima apparizione con la maglia dei bianconeri dopo 9 stagioni a Torino. Il brasiliano saluta i tifosi juventini e lo fa nel modo migliore, segnando la rete del 2-0 nel primo tempo della gara casalinga tra la Vecchia Signora e la formazione guidata da Palladino. Alex Sandro, infatti, è riuscito a trovare la rete con un colpo di testa sul calcio d'angolo battuto da Fagioli. Un gol per rendere ancora più speciale il giorno dell'addio con la Juve e non solo.