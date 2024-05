"Motta, Soulé è il tuo Orsolini. Zirkzee perfetto con Vlahovic, e Chiesa..."

«La Juve con Calafiori farebbe un grandissimo colpo. È il miglior difensore giovane in circolazione nel campionato italiano e ha tutto per imporsi anche in bianconero. Ne sono convinto. Riccardo ha qualità e fisicità: gioca con grande personalità e ha un piede educato da centrocampista. Difficile trovare uno che alla sua età sappia fare così tanti ruoli. So che piace a tanti club, ma se Giuntoli riuscirà a portarlo a Torino avrà fatto un grande acquisto. Calafiori è il futuro della nostra Nazionale. In Europa ci sono pochi difensori così: lo dico con cognizione di causa visto che quest’anno l’ho visto giocare dal vivo in tantissime occasioni al Dall’Ara». Parola di Massimo Bonini , lo scudiero di Michel Platini nella Vecchia Signora, che negli anni Ottanta vinse praticamente tutto in Italia e nel mondo.

La Juve ripartirà da Thiago Motta: può fare grandi cose anche in un top club come la Vecchia Signora? «Dico di sì. Thiago ha dimostrato grande personalità: sa far giocare bene la squadra e valorizzare al meglio i calciatori a sua disposizione. Vero che a Torino ci sono pressioni diverse da Bologna, ma dimostrerà di essere all’altezza. Motta è un allenatore molto equilibrato con idee chiare di gioco. La cosa che più mi ha colpito è come sa mettere i giocatori in condizione di rendere al massimo. Nel suo Bologna chiunque entrava in campo, anche i panchinari, sapeva sempre cosa fare e rendeva al massimo. Questo succede quando i calciatori ti seguono».

Come giudica l’annata della Juve? «È stata una buona stagione col ritorno in Champions e la vittoria della Coppa Italia. Il cambio di allenatore? Giusto per le prestazioni non all’altezza sul piano del gioco, anche se a livello di risultati Allegri ha fatto quello che doveva fare».