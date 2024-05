Andrea Lorentini, l'intervista: “Sull’Heysel manca una memoria collettiva”

«E vicepresidente è Emanuela Casula, la sorella di quel bambino che mio papà ha cercato di soccorrere... Con l’impegno dell’Associazione cerchiamo di dare un senso a quelle morti perché è assurdo morire per una partita di pallone. Così, oltre alla memoria e alla parte commemorativa, cerchiamo di sviluppare progetti di educazione civica sportiva, per educare i giovani, far capire che lo sport è altro. Infatti domani (oggi) sarò al Museo di Coverciano e racconterò a una scuola in visita quello che è stato l’Heysel».

Suo nonno riuscì a ottenere giustizia nel processo a Bruxelles.

«Quel processo ha fatto giurisprudenza perché l’Uefa è stata condannata. Ci sono voluti i tre i gradi di giudizio ma alla fine, oltre alle autorità belghe e ad alcuni tifosi del Liverpool, quelli che sono riusciti a individuare perché a quei tempi non c’era un sistema di telecamere, anche l’Uefa è stata riconosciuta colpevole. Prima dell’Heysel non era responsabile degli eventi che organizzava, da allora lo è e per questo motivo ha introdotto una serie di parametri, tra cui la sicurezza, nella scelta degli stadi dove disputare gli eventi. Il merito va a mio nonno che con l’Associazione si è costituito parte civile e non ha mollato di un centimetro: qualche volta l’ho accompagnato anch’io alle udienze. Se l’Uefa fosse stata responsabile già allora, mai avrebbe scelto quello stadio, così vetusto e inadatto a ospitare una finale, a cui si è aggiunta la negligenza dell’ordine pubblico che ha permesso agli hooligans di dettare legge».

Che cosa prova quando sente i cori beceri e offensivi di frange di tifoserie italiane sull’Heysel?

«Uno dei motivi per i quali ho scelto di ricostruire l’associazione è proprio combattere questo tipo di inciviltà. Non si tratta di una tragedia juventina, bensì italiana ed europea. È una tragedia di tutti: questo è il messaggio che la nostra associazione cerca di veicolare. Io posso capire gli sfottò, le rivalità storiche, fanno parte del tifo, ma i cori o gli striscioni in alcune curve con la scritta -39 no: bisogna avere rispetto e non offendere persone che sono morte. Eppoi non tutti erano juventini».