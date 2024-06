Juve, rinforzo in società: ufficiale Pompilio, braccio destro di Giuntoli

Juve, Pompilio al fianco di Giuntoli

La Juventus ha annunciato l'arrivo di Pompilio in società con un breve messaggio sul proprio profilo X: "Juventus dà il benvenuto a Giuseppe Pompilio, che lavorerà a stretto contatto con Cristiano Giuntoli". Laureato in Giurisprudenza, nel corso della sua carriera professionale può vantare una lunga esperienza nel mondo del calcio. Una maturità acquisita che gli consente di essere utile sia in termini di collaborazione dello staff tecnico, con la gestione delle situazioni che riguardano il gruppo squadra, sia per ciò che concerne l'ambito scouting, alla ricerca di talenti dall'ottimo potenziale.