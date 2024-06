Greenwood alla Juve: ecco quali sono i 2 freni che bloccano (per ora) l'affare

Il passato di Greenwood

E poi pesa il passato di Greenwood, che viene da una brutta storia per la quale i tifosi del Manchester United non vogliono più vederlo con la loro maglia. Tutto inizia il 30 gennaio 2022 quando il calciatore, allora 21enne, viene arrestato con l'accuso di stupro. Le accuse arrivano dalla sua fidanzata che produce anche delle prove attraverso foto nelle quali la giovane appare col volto insanguinato e segni visibili di violenza sul corpo e sulle gambe. Greenwood entra in carcere ed esce su cauzione. Il 15 ottobre, però, viene nuovamente arrestato perché, durante la libertà vigilata, avrebbe cercato di contattare la fidanzata. Il processo si conclude il 2 febbraio 2023, un anno dopo, con il proscioglimento perché la vittima ha ritirato le accuse. I due poi torneranno insieme e avranno anche un figlio, ma i tifosi dello United non lo vogliono più in squadra: viene prestato al Getafe, dove ha giocato, e bene, in questa stagione. Ora è tornato ai Red Devils, ma i supporter continuano a non volerlo.