Chiesa tra Europeo e matrimonio. E intanto per Lucia addio al nubilato a Mykonos

Lucia Bramani ha festeggiato l'addio al nubilato nell'incantevole cornice di Mykonos , in Grecia. La compagna di Federico Chiesa (attualmente impegnato in Germania con la Nazionale degli Azzurri di Spalletti per Euro 2024 ) ha condiviso alcune foto della vacanza fatta per festeggiare insieme ai suoi affetti più cari i suoi ultimi giorni da donna single. A commento degli scatti, le parole della wag: " Le mie amiche del cuore ". Tra le immagini pubblicate si può vedere anche quella che ha particolarmente divertito i follower e tifosi, dove la si vede con indosso una T-shirt bianca con la scritta in rosso: " Ragazza di Chiesa ". Un doppio senso divertente, che ha suscitato ilarità e consenso tra i suoi numerosi seguaci.

Chiesa e Lucia Bramani: data del matrimonio

Le nozze si avvicinano per Lucia Bramani e Federico Chiesa. Quest'ultimo nel mese di maggio è stato avvistato a Grosseto. Stando a quanto riportato da MaremmaOggi qualche tempo fa, il calciatore della Juventus e la compagna avrebbero già scelto chiesa per la cerimonia e con molta probabilità sarà il Duomo di Grosseto. Per il ricevimento si vocifera che la coppia avrebbe prenotato una splendida tenuta in provincia, con una vista mozzafiato sulla campagna toscana. Ancora non è stata svelata la data del matrimonio, anche se quasi sicuramente la coppia aspetterà la fine degli Europei, che terminerannoal 14 luglio. La storia d'amore tra il calciatore della Juventus e la modella è iniziata nel 2022, in un momento particolarmente difficile per Federico, dovuto alla rottura del crociato durante una partita contro la Roma giocata nel gennaio di quell'anno. La proposta di matrimonio è avvenuta a fine 2023 mentre i due si trovavano a Venezia. "Ha detto si", ha scritto Chiesa a commento di un'immagine condivisa sui social, dove la coppia si è mostrata felice.