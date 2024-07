Galliani: "Il progetto Juve mi intriga. Szczesny al Monza? Il condor..."

Calendario Serie A: segui LIVE

Galliani, la Juve, Szczesny e il Condor

La squadra da evitare alla prima giornata? Galliani risponde: "Non c'è una squadra che voglio evitare. Non capisco che parla di calendario facile o difficile. Non sai le condizioni dell'avversario in una giornata. Di sicuro saremo in trasferta perché dovremo fare la terza fuori casa, vedremo dove andremo ma non cambia niente". E sulle possibili candidate alla vittoria finale, il dirigente ex Milan sorprende: "Devo dire che il progetto della Juventus mi sta abbastanza intrigando, ma anche Conte e Napoli. Ma credo che nella prossima stagione i punti di distanza tra la prima e la decima saranno molti meno rispetto alla stagione appena terminata". E da Torino stuzzica l'idea dell'ingaggio di Wojciech Szczesny: "Una volta mi chiamavano il 'Condor', anzi mi hanno fatto fare un vino per beneficenza per un istituto qui di Monza che cura i malati di Alzheimer che si chiama il Condor, quindi il Condor non può partire il 3 di luglio, il Condor parte il 29-30 di agosto, quindi aspettiamo".