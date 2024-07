Thuram, il futuro Juve può rivelare una sorpresa: cosa si aspetta Motta

Le caratteristiche di Khephren Thuram

Una speranza che pare destinata ad avverarsi raramente, quest’ultima, stando a quanto raccontano i soli 9 gol realizzati in 167 partite nel Nizza. Non è detto però che il futuro non riservi piacevoli sorprese: a Thuram manca freddezza sottoporta, ma è abile negli inserimenti e potrebbe imparare a sfruttare meglio questa qualità: a 23 anni è ancora nella fase ascendente, anzi, iniziale, della carriera. Quello realizzativo non è comunque certo il contributo primario che la Juventus si aspetta da lui. Fisicità - nell’ultimo campionato è stato il terzo del Nizza per contrasti vinti, 29, preceduto solo dai due difensori centrali -, strappi e allunghi con e senza palla, non disgiunti da buone doti di palleggio (è stato il migliore del Nizza per passaggi filtranti) sono ciò che Thiago Motta e Giuntoli si attendono da lui. Un contributo simile (eccezion fatta per il gioco aereo dove Thuram può e deve migliorare, visto il metro e 93 di statura) a quello che forniva e chissà se tornerà a fornire Adrien Rabiot: non a caso la Juve su Thuram ha accelerato quando Cavallo Pazzo ha rinviato a dopo l’Europeo la sua risposta alla proposta di rinnovo.