Vlahovic papà? Quella mano sulla pancia di Vanja che fa mormorare i social

Vlahovic non vede l’ora di tornare e cominciare la nuova stagione con la Juve. Dopo l’eliminazione della Serbia da Euro 2024, dove Dusan non ha certamente brillato, l’attaccante bianconero sta ricaricando le pile per tornare in forma alla Continassa dove lo attende il nuovo allenatore Thiago Motta . Il serbo, nonostante le vacanze , continua ad allenarsi, come testimonia l’ultimo scatto postato sui social. Sudato, mentre corre e con un sorriso smagliante: “Ci vediamo presto bianconeri”- ha scritto nella story. Una frase che ha gasato e non poco il popolo juventino che non vede l’ora di vedere il ‘nuovo’ Vlahovic.

Vlahovic papà? Il dettaglio che scatena il gossip

Vlahovic è in vacanza con la sua fidanzata Vanja. E anche se non hai mai detto dove si trova, ci hanno pensato i social a spoilerare la meta scelta dall’attaccante Juve. Da giorni infatti sul web è diventato virale un breve video di Vlahovic e Vanja all’Ushuaia, a Ibiza. Sorridenti e innamorati, la coppia è davvero affiatata. Ma come si sa, all’occhio attento dei tifosi bianconeri non è sfuggito un particolare, che se confermato altro non è che una lieta notizia. Nel video che circola in rete, alcuni hanno fatto notare che la mano di Vlahovic accarezza il pancino di Vanja. Bebè in arrivo? Al momento non ci sono riscontri ufficiali o altri indizi, ma quel poco è sicuramente bastato per alimentare il gossip e far chiacchierare i social.