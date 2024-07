Motta, a Norimberga una Juve sperimentale: il programma del ritiro

Febbre Juve

Sì, perché è incredibile, passeggiando per le strade di Herzogenaurach, pensare che in un piccolo paese della Baviera siano nati e si siano sviluppati a livello globale due colossi tra i brand sportivi: ti giri a destra e vedi cosa ha creato Adidas, ti giri a sinistra e si staglia il marchio della Puma in un altro complesso che si sviluppa a perdita d’occhio, proprio di fianco. La vicenda è nota: fine Anni 40 del secolo scorso, due fratelli, Adolf detto Adi e Rudolf Dassler, nel Dopoguerra decidono di dividere le proprie strade, così il primo porta avanti il progetto Adidas e il secondo lancia l’azienda che diventerà Puma. In questo posto in cui la storia si mescola con lo sport la Juventus cerca la concentrazione e l’energia per rilanciarsi e porre le fondamenta per un nuovo progetto vincente, con alla base le idee di calcio di Thiago Motta. Innovative, come del resto nella filosofia del posto che ospiterà la Juventus fino a venerdì, quando i bianconeri si sposteranno a Norimberga per l’amichevole, la prima dell’allenatore italo-brasiliano, contro il club tedesco guidato in panchina da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Miro Klose (già esauriti i biglietti).