Savonnier, la Juve pesca il baby capitano della Svizzera: chi è e dove gioca

La Juventus continua ad essere tra le squadre più attive sul mercato. Oltre alla Prima Squadra, i bianconeri stanno lavorando per rinforzare anche la Next Gen e la Primavera. L'ultimo colpo in ordine temporale dovrebbe infatti essere Nelson Savonnier, difensore centrale classe 2008 di proprietà del Losanna. Secondo quanto riportato dal portale Swiss Football Mag, il calciatore sarà a Torino già in giornata per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Juventus.

Juve, in arrivo Savonnier: oggi le visite Il difensore svizzero sarà oggi a Torino per svolgere le visite al J-Medical. La firma sul contratto triennale dovrebbe arrivare invece nella giornata di sabato, quando potrà iniziare ufficialmente la sua avventura alla Juventus. Vista l'età verrà aggregato probabilmente alla Primavera, sotto gli ordini del nuovo allenatore Francesco Magnanelli. Se poi dovesse convincere fin da subito, non è da escludere il salto in Next Gen dove potrebbe aiutare la squadra di Paolo Montero nell'inedito girone C che si troverà ad affrontare. Sul classe 2008 c'erano tante big europee che offrivano anche un ingaggio più alto, ma Savonnier ha scelto la Juventus per via del progetto sportivo che gli è stato proposto.

Chi è Savonnier: le caratteristiche hanno stregato la Juve Nonostante i soli 16 anni Nelson Savonnier colpisce subito per le sue importanti doti fisiche, come la grande velocità abbinata ad un fisico che si avvicina già al 1,90m. Delle caratteristiche che si abbinano alla capacità di gestire il pallone, impostando il gioco da dietro e accetando l'1 vs 1 a tutto campo. Tutte qualità tipiche dei difensori moderni a cui è particolarmente legato anche Thiago Motta. Nella sua esperienza con l'Under 16 del Losanna ha dimostrato di essere un leader carismatico, come testimonia la fascia da capitano ricevuta nelle giovanili della Svizzera. La sua eleganza e capacità tecnica gli permettono di giocare sia in una linea a quattro che in una difesa a tre, anche se ha dimostrato di preferire la prima opzione. In patria è considerato come uno dei migliori prospetti, su cui potrebbe fondarsi il futuro della nazionale elvetica. Alla Juve potrà migliorare dal punto di vista fisico, modellando al meglio la massa muscolare, e nelle letture, visto che a volte si fa attrarre troppo dalla palla finendo per condere spazi. Degli aspetti su cui avrà tutto il tempo di lavorare in bianconero, visti anche i soli 16 anni di età. Emblematico poi anche il suo look, con una capigliatura che ricorda quella dell'ex obiettivo di mercato Axel Witsel. Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA